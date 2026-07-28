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В ЕС опасаются вводить новые антироссийские санкции – FT

В ЕС опасаются вводить новые антироссийские санкции – FT

Европейский союз не разрешает вводить ограничительные меры против ирландского завода Aughinish Alumina, принадлежащего российскому «Русалу», так как в таком случае они нанесут удар по собственной алюминиевой промышленности, автомобильному сектору и оборонным предприятиям.

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