В ЕС опасаются вводить новые антироссийские санкции – FT

Европейский союз не разрешает вводить ограничительные меры против ирландского завода Aughinish Alumina, принадлежащего российскому «Русалу», так как в таком случае они нанесут удар по собственной алюминиевой промышленности, автомобильному сектору и оборонным предприятиям.
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