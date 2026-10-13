Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Самый страшный бандеровский кошмар: Starlink плюнет на ВСУ и начнёт подсказывать маршруты русским «Гераням»

Самый страшный бандеровский кошмар: Starlink плюнет на ВСУ и начнёт подсказывать маршруты русским «Гераням»

Самый страшный бандеровский кошмар: Starlink плюнет на ВСУ и начнёт подсказывать маршруты русским «Гераням» В Киеве уверены, что «русские разнесут всё», если США отойдут в сторону — а все именно к этому и идет По данным нашего Минобороны, в ночь на 12 октября Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов возмездия беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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