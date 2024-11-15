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В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг

В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг на авиарейсах, сообщает РИА Новости. Член Совфеда направил обращение министру транспорта Роману Старовойта, в котором предлагается внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и запретить такую практику.

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