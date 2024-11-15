В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг на авиарейсах, сообщает РИА Новости. Член Совфеда направил обращение министру транспорта Роману Старовойта, в котором предлагается внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и запретить такую практику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии