Театр абсурда
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Театр абсурда

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А зарплату платить — по количеству детей: Татьяна Буцкая от «Единой России» удивила доктора экономических наук

А зарплату платить — по количеству детей: Татьяна Буцкая от «Единой России» удивила доктора экономических наук

Бездетность депутат предложила «стимулировать» рублём Ирина Мишина На фото: первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сафонов Какими только методами не пытались поднять рождаемость в России, но все равно проблема — в категории нерешаемых.

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Комментарии
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Наталия
Похоже, что в эту Думу, даже не хочется называть ее НАШЕЙ, идет отбор по принципу селекции наоборот-отбирают не самых умных, а умственно неполноценных. Ну и какое будущее у страны  с таким законодательным органом?
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9 час.
sss
караул!!!!
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8 час.
вд
валерий двойнишников
...а у этой недалекой, сколько детишек?
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1 час.

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