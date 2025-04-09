В Госдепе назвали темы переговоров США и России в Стамбуле

Представители России и США на встрече в Стамбуле 10 апреля обсудят работу посольств, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.
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