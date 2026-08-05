МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями из-за убийства россиян

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо. В нем выражаются соболезнования в связи с убийством в Паттайе 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени.
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