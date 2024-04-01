Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов

Волонтерская компания «Элтех-Юг» изобрела новое средство подавления БПЛА для наших бойцов. Оно подавляет управление дроном и в зависимости от настроек заставляет либо приземлиться, либо попытаться вернуться или зависнуть, рассказал «Известиям» владелец компании «Элтех-Юг» Александр Камин.