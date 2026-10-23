23 октября «Штутгарт» принимает менхенгладбахскую «Боруссию» в рамках 7-го тура Бундеслиги. 24-го «Лейпциг» встретится с «Эльферсбергом», «Боруссия» Дортмунд – с «Айнтрахтом».
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