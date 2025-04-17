5 тысяч домов в Подмосковье газифицировали с начала года С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению пять тысяч домовладений в Московской области.
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5 тысяч домов в Подмосковье газифицировали с начала года С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению пять тысяч домовладений в Московской области.