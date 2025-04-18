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Российский хоккеист впервые в НХЛ дважды подряд признан лучшим бомбардиром

Российский хоккеист впервые в НХЛ дважды подряд признан лучшим бомбардиром

Нападающим  «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который два раза подряд признан лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона — 2024/2025.

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