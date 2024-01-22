"Душу Донбасса" могут выбросить на улицу Вчерашний день у нас начался со звонка знакомого батюшки из-под Волновахи , который поздравил нас с наступающим праздником Крещения и выдал наказ: "Спасите "Душу Донбасса".
Спасите "Душу Донбасса"
Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
НАПИШИТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НА ШПИКА И РАССКАЖИТЕ КАК ОН ДИСКРЕДИТИРУЕТ РОССИЮ. ПИШИТЕ В СК РОССИИ БАСТРЫКИНУ,А В СУДЕ ДОКАЗЫВАЙТЕ СВОЮ ПРАВОТУ
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3 час.
NADEGDA PAYNYH
Требуйте в заседании суда предоставление всех правоустанавливающих документов на здание и их проверку,проверку самого Шпика.,легально ли он находится на территории ДНР и как он получил паспорт России
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2 час.
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