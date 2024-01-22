Спасите "Душу Донбасса"

НАПИШИТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НА ШПИКА И РАССКАЖИТЕ КАК ОН ДИСКРЕДИТИРУЕТ РОССИЮ. ПИШИТЕ В СК РОССИИ БАСТРЫКИНУ,А В СУДЕ ДОКАЗЫВАЙТЕ СВОЮ ПРАВОТУ

NADEGDA PAYNYH

Требуйте в заседании суда предоставление всех правоустанавливающих документов на здание и их проверку,проверку самого Шпика.,легально ли он находится на территории ДНР и как он получил паспорт России