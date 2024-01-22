ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Необходимо запретить въезд в Россию всем не имеющим гражданства. Только визовый режим для всех. Гастарбайтеров только..."Дядя Турал" прос...
  • Александр Лагуткин
    Таких как полковник полиции Тарас Булгаков нужно гнать из органов поганой метлой.  Это из-за них мигранты ведут себя ..."Дядя Турал" прос...
  • NADEGDA PAYNYH
    Требуйте в заседании суда предоставление всех правоустанавливающих документов на здание и их проверку,проверку самого...Спасите "Душу Дон...

Спасите "Душу Донбасса"

Спасите "Душу Донбасса"

  "Душу Донбасса" могут выбросить на улицу Вчерашний день у нас начался со звонка знакомого батюшки из-под Волновахи , который поздравил нас с наступающим праздником Крещения и выдал наказ: "Спасите "Душу Донбасса".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NADEGDA PAYNYH
НАПИШИТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НА ШПИКА И РАССКАЖИТЕ КАК ОН ДИСКРЕДИТИРУЕТ РОССИЮ. ПИШИТЕ В СК РОССИИ БАСТРЫКИНУ,А В СУДЕ ДОКАЗЫВАЙТЕ СВОЮ ПРАВОТУ
Ответить
3 час.
NADEGDA PAYNYH
Требуйте в заседании суда предоставление всех правоустанавливающих документов на здание и их проверку,проверку самого Шпика.,легально ли он находится на территории ДНР и как он получил паспорт России
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх