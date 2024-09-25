Глава USADA Тайгерт сравнил Валиеву с подопытным кроликом

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом.
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