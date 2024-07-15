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БЫЛ БЫ У БЫКОВА* В РУКАХ АВТОМАТ… ПИСАТЕЛЬ-ЛИБЕРАЛ ПЕРЕСТАЛ СКРЫВАТЬ ОТНОШЕНИЕ К РУССКИМ

БЫЛ БЫ У БЫКОВА* В РУКАХ АВТОМАТ… ПИСАТЕЛЬ-ЛИБЕРАЛ ПЕРЕСТАЛ СКРЫВАТЬ ОТНОШЕНИЕ К РУССКИМ

Вот если бы у Дмитрия Быкова* был в руках автомат… Сбежавший за границу писатель-либерал перестал скрывать отношение к русскому народу.

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Комментарии
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Андрей
зильбертруд ,а не быков. И сразу всё ясно становится-тварь.
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15 час.

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