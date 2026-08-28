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От неё Ирина Алфёрова унаследовала свою красоту: какой была в молодости её мама, прожившая 104 года

От неё Ирина Алфёрова унаследовала свою красоту: какой была в молодости её мама, прожившая 104 года

Архивные фотографии Ксении Архиповны — матери народной артистки РФ Ирины Алфёровой — неизменно вызывают искреннее восхищение.

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