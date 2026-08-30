Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок при нормализации ситуации

Корейские автомобильные бренды Kia и Hyundai имеют все шансы первыми вернуться на российский рынок при улучшении геополитической обстановки и смягчении санкционного режима, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в интервью ТАСС.