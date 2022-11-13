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«Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ». Самая сильная команда в России за последние годы». Рязанцев о сине-бело-голубых

Хавбек «Торпедо» Александр Рязанцев высоко отозвался о «Зените». Накануне черно-белые проиграли петербургскому клубу (0:2) в 17-м туре Мир РПЛ.

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