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В Актау ко Дню единства пройдет мотопробег

В Актау ко Дню единства пройдет мотопробег

1 мая в Актау состоится мотопробег, посвященный Дню единства, передает пресс-служба акимата Актау. Организатором   мероприятия   выступают отдел внутренней политики и развития языков города Актау и ассоциация «Горгоны».

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