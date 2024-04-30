В Актау ко Дню единства пройдет мотопробег

1 мая в Актау состоится мотопробег, посвященный Дню единства, передает пресс-служба акимата Актау. Организатором мероприятия выступают отдел внутренней политики и развития языков города Актау и ассоциация «Горгоны».
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