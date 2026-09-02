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Газета.ру

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Финэксперт Карпычева: одалживать лучше сумму, которую не жалко подарить

Финэксперт Карпычева: одалживать лучше сумму, которую не жалко подарить

Перед одалживанием денег важно оценить личные качества должника и собственную подушку безопасности. Об этом «Москве 24» рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

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