Латвиец поймал "чернобыльского окуня" в Балтийской море. Комментаторы высмеяли рыбакаНекий Янис Бирзниекс в местной группе любителей рыбалки поделился уловом, подписав, что "никогда раньше не ловил такого".
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