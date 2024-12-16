Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом уличили в желании присвоить заслуги за отставку Асада

Белый дом уличили в желании присвоить заслуги за отставку Асада

Администрация действующего президента США Джо Байдена использует падение режима Башара Асада в Сирии, чтобы выстроить новую линию защиты своей часто критикуемой политики в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке.

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