Одессу нам теперь не взять? Переговоры России и США поставили город-герой в неудобное положение

Переговорный трек Москвы и Вашингтона поставил вопрос ребром: а что с Одессой и другими русскими городами в составе Украины? Неужели жемчужину у моря придется оставить Киеву? Чтобы освободить ее, нужно пойти на крайние меры.
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