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СССР-Россия

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Скотт Риттер: ВС РФ разнесут войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии

Скотт Риттер: ВС РФ разнесут войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии

Если Запад продолжит нарываться на ядерные удары со стороны России — он их получит. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал бывший офицер Корпуса морской пехоты США, а ныне один из самых авторитетных военных экспертов мира Скотт Ритетр.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако какой молодец этот Скотт. По его словам, Путин не блефует. Это не игры. Это не шутки. Это вопрос жизни и смерти для России. И как всё правильно понимает! Однако Запад может и получить по полной, чего ужасно хотят США.
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14 час.
Иван Петров
Риттер ошибается на мой взгляд только в одном: не &quot;сначала войска НАТО&#39; в Румынии, &quot;а затем - Францию&quot; , ... но СРАЗУ Францию как участника конфликта и агрессора
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14 час.
Galina Molotskova
США тоже своё получат
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6 час.

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