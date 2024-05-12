Скотт Риттер: ВС РФ разнесут войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии

Геннадий Бережнов

Однако какой молодец этот Скотт. По его словам, Путин не блефует. Это не игры. Это не шутки. Это вопрос жизни и смерти для России. И как всё правильно понимает! Однако Запад может и получить по полной, чего ужасно хотят США.