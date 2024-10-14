Похищен Skyline GT-R R32 из Nissan Heritage Collection

Автомобиль был самым первым из примерно ста новых Nissan Skyline GT-R R32, проданных в Австралии. Nissan Skyline GT-R R32 1991 года выпуска (регистрационный номер GTR 091) был выкуплен японской компанией в 2015 году для включения в свою коллекцию и, как сообщается, являлся полностью серийным образцом.