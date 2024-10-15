💡 Евпатория частично осталась без света из-за аварии На месте работает аварийная бригада. Как сообщает «Крымэнерго», восстановить подачу электричества планируют в течение трёх часов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 Евпатория частично осталась без света из-за аварии На месте работает аварийная бригада. Как сообщает «Крымэнерго», восстановить подачу электричества планируют в течение трёх часов.