Хави: «Для нашей семьи «Барса» – гораздо больше, чем футбол, это почти религия. Когда клуб позвал меня, это был один из самых счастливых дней в моей жизни»

«Я никогда не забуду тот день, когда мой дедушка пригласил всю мою семью пойти на матч на «Камп Ноу», чтобы отпраздновать трофей Жоана Гампера.
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