«Я была свидетелем разговора мамы с коллегами», — Орбакайте озвучила, что говорила Пугачева за ее спиной

Кристина Орбакайте крутилась в шоу-бизнесе с самого детства. Несмотря на то, что девочка была еще совсем маленькой, ей приходилось окунаться в эту непростую жизнь, потому что ее мама тогда была на пике карьеры и чисто физически не могла отойти от рабочих проектов ни на шаг.