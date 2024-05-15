«Я была свидетелем разговора мамы с коллегами», — Орбакайте озвучила, что говорила Пугачева за ее спиной

Кристина Орбакайте крутилась в шоу-бизнесе с самого детства. Несмотря на то, что девочка была еще совсем маленькой, ей приходилось окунаться в эту непростую жизнь, потому что ее мама тогда была на пике карьеры и чисто физически не могла отойти от рабочих проектов ни на шаг.
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