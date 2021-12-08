ИЗВЕСТИЯ iz

6 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пилюгин
    "Немецкий бизнес призывает РФ играть более важную роль в энергоснабжении Европы"! Смешно! Призывайте свое правительст...Немецкий бизнес п...
  • vitaly yanushkevich
    Ну уж нет, флаги у них со всеми цветами радуги.Захарова оценила ...
  • vitaly yanushkevich
    Замечательно! Пидорасы не приедут в Пекин, не будут разносить заразу.Захарова оценила ...

Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине

Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили состоявшийся саммит РФ–США и возможные действия альянса из-за ситуации вокруг Украины Об этом 8 декабря сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх