Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили состоявшийся саммит РФ–США и возможные действия альянса из-за ситуации вокруг Украины Об этом 8 декабря сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.