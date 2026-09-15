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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жезус о переходе в «Барселону»: «Когда узнал, бегал по дому, как ребенок, был очень счастлив. Не покидало ощущение, что однажды здесь окажусь»

Габриэл Жезус рассказал, какие эмоции испытал, узнав о возможности перейти в «Барселону». 29-летний нападающий перешел в «Барселону» из «Арсенала» в летнее трансферное окно.

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