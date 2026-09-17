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Премьер Таиланда запретил иностранцам умирать в стране

Премьер Таиланда запретил иностранцам умирать в стране

Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что иностранцы, долговременно живущие в королевстве, должны уезжать умирать на родину.

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