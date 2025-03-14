В Петербурге проходит акция «ЕГЭ с родителями»

Экзамен пишут в лицее №280 имени Лермонтова Сегодня в лицее №280 имени Лермонтова проходит общероссийская акция «ЕГЭ с родителями»: не только родители, но представители исполнительных органов власти, Родительского комитета и Совета отцов Петербурга, а также директора школ и педагоги-наставники пишут сокращённый вариант Единого государственного экзамена по математике.
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