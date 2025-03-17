Российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника

Российские военные уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ. В частности, над Астраханской областью было ликвидировано 13 БПЛА, что свидетельствует о постоянной угрозе со стороны воздушных объектов.
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