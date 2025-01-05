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Бородина не дает в обиду Сердюкова: «Альфонсы — это ваши болячки, фантазии и больная психика!»

Бородина не дает в обиду Сердюкова: «Альфонсы — это ваши болячки, фантазии и больная психика!»

Отношения Ксении Бородиной и Николая Сердюкова развиваются стремительно, а хейтеры не могут поверить в то, что между парой искренние чувства.

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