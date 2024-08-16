За прошедшие дежурные сутки в Ивановской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

В Иванове в 00-45 на улице Свободы 22-летний молодой человек, не имея водительского удостоверения, при управлении автомобилем «ВАЗ-21150», не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - здание.
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