Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Новый участок МСД от МКАД до трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» готов на 45% Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства участка Московского скоростного диаметра от МКАД до Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.