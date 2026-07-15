Испания начинает паспортный контроль в аэропорту Гибралтара

ГИБРАЛТАР (ИА Реалист). 15 июля 2026 года вступает в силу историческое соглашение между Великобританией и Европейским союзом о статусе Гибралтара, завершающее четыре с половиной года переговоров после выхода Британии из ЕС.
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