Виктор Литовкин: «Поляки до сих пор пытаются отомстить нам за 1612-й год»

Военный эксперт — о новом этапе эскалации украинского конфликта Накануне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не ограничивает применение поставляемого Украине оружия для ударов по объектам на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии