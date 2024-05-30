Виктор Литовкин: «Поляки до сих пор пытаются отомстить нам за 1612-й год»

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Петербургский дневник

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Военный эксперт — о новом этапе эскалации украинского конфликта Накануне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не ограничивает применение поставляемого Украине оружия для ударов по объектам на территории РФ.

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