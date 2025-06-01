5 летних тканей, которые уже взяли на заметку все модницы

Лето — пора легкости, ярких красок и обновления гардероба. Мы привыкли выбирать хлопок и лен, но что, если немного выйти за рамки привычного? Есть ткани, которые не уступают по комфорту, но выглядят не хуже.
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