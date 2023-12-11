Всё будет хорошо!

– Граждане, господа, панове, не надо кричать, вырываться, разбегаться. площадь оцеплена, на крышах пулемётчики, мы готовы пустить газ, если прямо сейчас не замолкните и не дадите нам объяснить, как мы планируем совершенно по-новому проводить могилизацию.