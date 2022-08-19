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Мадонна снялась в провокационной фотосессии и дала интервью: "Я заставляю женщин думать, что они не обязаны жить в мужском мире"

Мадонна снялась в провокационной фотосессии и дала интервью: "Я заставляю женщин думать, что они не обязаны жить в мужском мире"

Мадонна приняла участие в провокационной фотосессии для журнала Paper и дала изданию интервью, в котором заявила, что ей нравится провоцировать людей, а также рассказала о цели своей музыки.

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