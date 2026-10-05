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На Украине Зеленского раскритиковали за угрозы в адрес России

На Украине Зеленского раскритиковали за угрозы в адрес России

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подвергла критике заявление Владимира Зеленского о намерении нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям .

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