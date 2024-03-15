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Закон, порядок, государство

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Артиллерийская батарея тульских десантников нанесла огневой удар по району скопления живой силы ВСУ севернее Соледара

Артиллерийская батарея тульских десантников нанесла огневой удар по району скопления живой силы ВСУ севернее Соледара

После работы артиллеристов, штурмовые группы крылатой пехоты зашли на опорный пункт ВСУ и произвели его зачистку.

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