Telegraph: власти Украины хотят добиться преимущества на поле боя

Власти Украины намерены добиться преимущества на поле боя и пытаются убедить команду избранного президента США Дональда Трампа, что принуждение Киева к переговорам с Москвой без достижения весомых успехов на фронте станет ошибкой.
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