Были бы прогнозы, а погода будет. Представляем прогноз на 9 июня в Орле

Были бы прогнозы, а погода будет. Представляем прогноз на 9 июня в ОрлеСегодня, 9 июня, воздух прогрелся до +25 градусов, но внезапно небо расколола гроза, и дождь застучал по земле, словно барабаны дикого племени.