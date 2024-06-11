В Киеве пожаловались, что украинцы массово мигрируют в Россию

ЗАПОРОЖЬЕ, 11 июня, ФедералПресс. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток граждан, которые уезжают с Украины на освобожденные ВС РФ территории Запорожской области, кратно увеличился.
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