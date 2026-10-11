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Русская весна

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Отношения Трампа и Зеленского рухнули до уровня скандала в Овальном кабинете — WSJ

Отношения Трампа и Зеленского рухнули до уровня скандала в Овальном кабинете — WSJ

По оценке The Wall Street Journal, отношения президентов США и Украины достигли самой низкой точки с начала 2025 года.

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