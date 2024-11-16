Политик предложил запретить женщинам выходить замуж после 25 лет, а после 30 - делать бесплодными

В Японии предложили запретить женщинам после 25 лет выходить замуж, а после 30 - делать бесплодными. После поднявшейся шумихи последовало объяснение.
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