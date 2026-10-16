В горах Алматинской области спасатели спустили с высоты 3680 метров туриста 2009 года рождения. Молодой человек испугался продолжать путь самостоятельно после наступления темноты, передает inAlmaty.
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