Юрист Чирикова: смерть собственника не повод для выселения арендатора

Эксперт пояснила, что жилец может и дальше проживать в квартире до истечения срока договора аренды.Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова разъяснила, какие права сохраняются у арендатора жилья в случае кончины владельца квартиры.