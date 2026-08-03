Юрист Чирикова: смерть собственника не повод для выселения арендатора

Эксперт пояснила, что жилец может и дальше проживать в квартире до истечения срока договора аренды.Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова разъяснила, какие права сохраняются у арендатора жилья в случае кончины владельца квартиры.
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