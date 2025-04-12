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Российские ПВО за ночь уничтожили 36 украинских дронов над пятью регионами

Российские ПВО за ночь уничтожили 36 украинских дронов над пятью регионами

Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате 36 украинских беспилотников российскими системами ПВО.

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