14-летний преступник напал на девушку из Ростова у акведука Кариока в Рио-де-Жанейро. Отдых в Бразилии обернулся трагедией для жительницы Ростова-на-Дону: на женщину прямо в центре Рио-де-Жанейро напал вооруженный мачете подросток.